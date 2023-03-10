Ехал задним ходом: невнимательный водитель сбил женщину в Бендерах

Ехал задним ходом: невнимательный водитель сбил женщину в Бендерах

ДТП произошло на улице Коммунистической.

За рулём «Фольксвагена» находился 26-летний водитель, он доставляет воду. На парковке места отсутствовали, однако была возможность подъехать ближе к воротам дома по указанному адресу.

Мужчина решил начать движение задним ходом. С его слов, на тротуаре видел людей, понадеялся, что они обратят внимание на машину и отойдут. Смотрел в левое боковое зеркало, чтобы избежать столкновения с другими авто, в правое – не глядел.

Спустя пару мгновений услышал крик, вышел из машины и увидел, что на земле лежит женщина. Позвонил в “скорую” и ГАИ.

Пострадавшую 35 лет с ушибами и ссадинами лба, закрытым переломом руки госпитализировали в травматологическое отделение Бендерской центральной городской больницы.

Разбирательство продолжается.

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