Ехал “восьмёрками”: в Криулянах задержали мертвецки пьяного водителя (ВИДЕО)

Ехал “восьмёрками”: в Криулянах задержали мертвецки пьяного водителя (ВИДЕО)

Инцидент произошёл накануне. Правоохранители заметили автомобиль Renault Megane, который ехал “восьмёрками”. За рулём находился 38-летний житель Криулянского района. 

Во время беседы с ним правоохранители почувствовали резкий запах спиртного. Тест показал 1.20 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Более того, у мужчины не было водительского удостоверения, сообщает пресс-службы Инспектората полиции Криулян.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 1 года или от 200 до 240 часов общественных работ.

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