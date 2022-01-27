Ехал “восьмёрками”: в Калараше задержали пьяного водителя (ВИДЕО)

Ехал “восьмёрками”: в Калараше задержали пьяного водителя (ВИДЕО)

Правоохранители поймали 47-летнего жителя Каларашского района, который сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. 

По данным пресс-службы Национального инспектората общественной безопасности, мужчина признался, что употреблял спиртные напитки. Тест показал, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,39 мг/л алкоголя. Водителя отстранили от вождения, а автомобиль отвезли на штрафстоянку. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до 240 часов исправительных работ, а за превышение скорости – штраф до 1200 леев и 4 штрафных пункта.

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