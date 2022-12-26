Ехал “восьмёрками”: в Яловенах задержали пьяного водителя

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Полиция задержала 62-летнего пьяного водителя Dacia Duster.

По данным пресс-службы ГИП, все произошло в селе Рэзень Яловенского района. Правоохранители остановили автомобиль, который ехал по улице “восьмерками”. Во время беседы с водителем сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя.

Выяснилось, что мужчина находился в нетрезвом состоянии – в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,79 мг/л алкоголя.

Автомобиль отправили на штрафплощадку. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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