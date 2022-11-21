Ехал “восьмёрками”: в Яловенах поймали пьяного водителя

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Инцидент произошёл сегодня ранним утром в Яловенах. Экипаж полиции заметил автомобиль Ford Focus, который ехал “восьмёрками”.

Машину остановили. За рулём находился 35-летний житель Хынчешт. Выяснилось, что он был нетрезв – в выдыхаемом мужчиной воздухе содержалось 1,67 мг/л алкоголя.

Гражданина отстранили от вождения. Автомобиль отправили на штрафплощадку. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

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