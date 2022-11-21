Ехал “восьмёрками”: в Яловенах поймали пьяного водителя

Ехал “восьмёрками”: в Яловенах поймали пьяного водителя

Инцидент произошёл сегодня ранним утром в Яловенах. Экипаж полиции заметил автомобиль Ford Focus, который ехал “восьмёрками”. 

Машину остановили. За рулём находился 35-летний житель Хынчешт. Выяснилось, что он был нетрезв – в выдыхаемом мужчиной воздухе содержалось 1,67 мг/л алкоголя.

Гражданина отстранили от вождения. Автомобиль отправили на штрафплощадку. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md