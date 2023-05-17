Ехал “восьмёрками”: в Глодянах поймали пьяного водителя

0

Инцидент был зарегистрирован накануне в селе Моара Домняскэ Глодянского района. Правоохранители остановили автомобиль Honda, за рулем которого находился пьяный 28-летний мужчина.

По данным полиции, в выдыхаемом воздухе водителя содержалось 1,38 мг/л алкоголя. Мужчину отстранили от вождения. Автомобиль отправили на штрафстоянку. По факту вождения в нетрезвом виде возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что с начала года по вине пьяных водителей в стране произошло 39 ДТП, в результате которых скончались 9 человек, а 53 – получили травмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.