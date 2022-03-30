Ехал “восьмёрками” по улицам: в Единцах задержали пьяного водителя (ВИДЕО)

Ехал “восьмёрками” по улицам: в Единцах задержали пьяного водителя (ВИДЕО)

Инцидент произошёл накануне в Единцах. Патрульные заметили автомобиль Renault, который ехал “восьмёрками” на высокой скорости. 

По данным пресс-службы полиции, водитель проигнорировал требование патрульного остановиться и продолжил путь. Позже его остановили. За рулём машины находился 45-летний мужчина. В выдыхаемом им воздухе содержалось 1,34 мг/л алкоголя. 

Нарушитель был отстранён от вождения. Ему грозит штраф, исправительные работы на срок до 240 часов и лишение водительских прав.

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