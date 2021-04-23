Ехал “восьмёрками”: в Бельцах задержали пьяного водителя мопеда (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл накануне.

Сотрудники полиции заметили мопед, который ехал по улицам на высокой скорости, “виляя” из стороны в сторону. Водителю приказали остановиться, однако нарушитель не отреагировал и продолжил путь.

59-летнего бельчанина всё же удалось остановить. Как оказалось, он был пьян – в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,78мл/л алкоголя. Ранее мужчину уже неоднократно штрафовали за подобные нарушения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Водителю грозит штраф в размере до 25 000 леев.

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