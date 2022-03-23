Ехал пьяным: карабинеры задержали нарушителя

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Минувшим вечером в Бельцах экипаж карабинеров заметил автомобиль Mercedes Vito, который странным образом двигался по дороге. Машину остановили, при разговоре с водителем чувствовался сильный запах алкоголя.

На место происшествия вызвали полицию. 59-летний водитель прошёл тестирование, показавшее 0,85 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчину отстранили от управления и сопроводили в инспекторат, а автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

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