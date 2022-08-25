Ехал без шлема: водитель мопеда пострадал в аварии

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В Кицканах на перекрёстке произошло ДТП. 17-летний мопедист пошёл на обгон, но не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с трактором.

Молодого человека с ушибами и ссадинами доставили в больницу. От госпитализации он отказался, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства автоинспекторы выяснили: водитель ехал без защитного мотошлема. Другие обстоятельства инцидента уточняются.

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