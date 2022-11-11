Едва не задавил ребёнка на тротуаре: полиция нашла водителя-нарушителя

Едва не задавил ребёнка на тротуаре: полиция нашла водителя-нарушителя

Водитель Mitsubishi, пытаясь сократить дорогу, проехал по тротуару. Таким образом он едва не задавил школьницу, которая, присев, завязывала шнурки. Момент попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения, затем кадры появились в соцсети.

Полиция приняла к сведению данное нарушение и идентифицировала водителя. Им оказался 41-летний житель столицы. Нарушителю выписали штраф.

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