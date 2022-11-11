Едва не задавил ребёнка на тротуаре: полиция нашла водителя-нарушителя

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Водитель Mitsubishi, пытаясь сократить дорогу, проехал по тротуару. Таким образом он едва не задавил школьницу, которая, присев, завязывала шнурки. Момент попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения, затем кадры появились в соцсети.

Полиция приняла к сведению данное нарушение и идентифицировала водителя. Им оказался 41-летний житель столицы. Нарушителю выписали штраф.

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