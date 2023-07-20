Едва не утонул: в Бендерах спасли подростка

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К спасателям, дежурившим на городском пляже, обратилась женщина. Она сообщила, что неподалёку тонет человек.

Всё происходило за пределами территории, отведённой для купания. В десяти метрах от берега спасатели увидели в Днестре мужчину и подростка. Обоим помогли доплыть до берега и выбраться на сушу, оказали 17-летнему парню первую помощь и вызвали “скорую”.

Как выяснилось, подросток вместе с другом отдыхал в 100 метрах от границы городского пляжа. Пошёл купаться, попал в яму и начал тонуть. Это увидел отдыхающий на берегу мужчина, бросился в воду, подплыл к парню и старался удержать его на плаву. Благодаря бдительному мужчине и своевременной помощи спасателей парня удалось спасти, пишет mvdpmr.org.

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