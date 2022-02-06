Единый политдень: социалисты пообщались с гражданами по всей стране

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Депутаты парламентской фракции ПСРМ, председатели районов, примары населённых пунктов, советники всех уровней от Партии социалистов провели в столице и по всей стране встречи с гражданами Молдовы, на которых рассказали о текущей политической и экономической ситуации, ответили на вопросы, раздали свежий номер газеты «Социалисты».

– Социалисты всегда были и остаются рядом с народом. Сегодня это как никогда важно, учитывая катастрофу во всех сферах жизни, к которой привело страну циничное и безграмотное правление ПДС. Люди возмущены стремительным ростом цен, бесконтрольным распространением пандемии, удорожанием лекарств, судебной анархией, тотальным беспределом временщиков у власти. Партия социалистов будет, как и прежде отстаивать права граждан и добиваться улучшения ситуации в стране. С нами было лучше, с нами будет лучше! – сказал по итогам единого политдня исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, который вместе с депутатами, активистами ПСРМ провёл встречи с гражданами в Кишинёве и Бельцах.

Стоит отметить, что ПСРМ проводит подобные единые политдни регулярно.

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