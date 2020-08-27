Единый информационный центр налоговой за полгода принял более ста тысяч звонков

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За первые 6 месяцев текущего года в Единый информационный центр Государственной налоговой службы (ГНС) поступило более ста тысяч звонков.

Так, с 1 января по 31 июня было зарегистрировано 100 672 звонка, пишет moldpres.md. Из них по вопросам налогового законодательства – 28 814 звонков; обращения от физических лиц – 17 414; от юридических лиц – 11 400; техпомощь по вопросам использования электронных налоговых услуг – 71 582 звонка; техпомощь по вопросам использования электронной декларации – 10 379 звонков; техпомощь по электронным счетам – 7 562 звонка; иные запросы – 53 641 звонок.

За отчётный период было получено 254 уведомления о случаях уклонения от уплаты налогов и несоблюдения налогового законодательства и 22 уведомления о конфликтных ситуациях и фактах коррупции.

Обратиться в Единый колл-центр Государственной налоговой службы (ГНС) можно по номеру 080 001 525. Звонки бесплатны и могут осуществляться из любого населённого пункта страны.

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