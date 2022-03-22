Единый центр сбора гуманитарной помощи для беженцев открылся на территории киностудии «Молдова-Фильм»

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Единый пункт сбора гуманитарной помощи для украинских беженцев, который будет располагаться на территории киностудии «Молдова-Фильм», по адресу Хынчештское шоссе, 61, начнет работу с сегодняшнего дня, 22 марта.

По словам генерального секретаря правительства Думитру Удря, решение о приостановке деятельности двух центров приёма гуманитарной помощи, в Техническом университете Молдовы и во Дворце железнодорожников, было принято в условиях существенного сокращения помощи от населения, передаёт ipn.md.

– На сегодняшний день общая сумма пожертвований, в том числе одеял, палаток, предметов гигиены и других товаров для преодоления кризиса беженцев с Украины, составляет около 4,8 млн евро, помощь находится в ведении правительства, – сообщил он.

На территории Республики Молдова находятся более 101 000 беженцев из Украины, почти половина из которых – дети. Данная цифра сократилась в сравнении с показателями на конец прошлой недели.

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