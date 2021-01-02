Единовременное пособие по рождению ребёнка в этом году увеличено до 9460 леев

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В 2020 году размер единовременного пособия по рождению ребёнка составлял 8300 леев. Таким образом, выплата увеличится в этом году на 1160 леев.



На эти цели в государственном бюджете предусмотрено 42 млн леев. Единовременную помощь при рождении ребенка смогут получить родители около 36,2 тысяч новорожденных, передаёт publika.md.

Кроме того, с начала этого года незастрахованные лица, у которых есть дети в возрасте до двух лет, будут получать ежемесячные пособия в размере 740 леев, что на 100 леев больше, чем в прошлом году. Родители, у которых двойня или больше детей, рождённых одновременно, младше трех лет, будут ежемесячно получать 370 леев, что на 50 леев больше, чем в 2020-м.

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