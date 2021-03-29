Единецкие врачи опровергают ложь, запущенную администрацией президента о вакцинации без очереди некоторых чиновников

Единецкие врачи опровергают ложь, запущенную администрацией президента о вакцинации без очереди некоторых чиновников

Администрация президента снова попала впросак. Врачи опровергли информацию, запущенную советником главы государства Аллой Немеренко, о том, что в Единцах якобы ставят прививки от коронавируса без очереди. 

– Мы получили 720 доз вакцины «AstraZeneca» и 222 «Pfizer». Они предназначены для иммунизации медработников – в особенности тех, кто находится на первой линии. Мы проверили списки, в них нет ничего противозаконного, – заявила глава Центра общественного здоровья в Единцах Алёна Пистрига для телеканала «Primul în Moldova».

Ранее советники ПСРМ в Единцах опровергли заявление Аллы Немеренко о том, что их якобы вакцинировали вне очереди. Представители Партии социалистов заявили, что это ложь, и потребовали публичных извинений.

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