Еда против вируса

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Почему во время эпидемии нельзя есть сладкое

Во время эпидемии в надежде укрепить иммунитет и защититься от коронавируса одни налегают на чеснок, другие – на имбирь, а третьи принимают ударные дозы аскорбинки. Но какая еда на самом деле способна снизить риск заражения?

Наш эксперт – врач-диетолог Наталья Григорьева.

Чеснок плюс имбирь

Противовирусные свойства чеснока подтверждены исследованиями. Этот пряный овощ содержит вещество аллицин. Было отмечено, что аллицин укрепляет иммунную систему, стимулируя синтез Т‑лимфоцитов (Т‑киллеров), которые необходимы для уничтожения чужеродных агентов, в том числе и вирусов. Но справедливости ради стоит сказать, что в исследованиях использовался не сам чеснок, а его экстракты, в которых количество аллицина было разным. Поэтому достоверно сказать, сколько нужно съедать чеснока для того, чтобы укрепить иммунитет, сложно. Скорее это зависит от индивидуальных особенностей пищеварительной системы. Считается, что 1–2 зубчика чеснока в день вполне достаточно для здоровых людей. Однако при обострении гастрита и колита чеснок может быть противопоказан, так как может провоцировать усиление воспаления слизистой ЖКТ.

А вот исследований, подтверждающих противовирусные средства имбиря, пока не существует. Основное действующее вещество этого корня – джинджерон – обладает антитоксическим действием. Это вещество влияет на систему цитохромов – ферментов, которые участвуют в детоксикации. Другими словами, имбирь может быть полезен, когда процесс, в результате которого образуется много токсических веществ, уже запущен. Он может ускорить их выведение в случае, например, отравления или приёма антибиотиков. Вирусное заболевание тоже может спровоцировать повышенное образование токсичных веществ. Поэтому для детоксикации имбирь и в данном случае подойдёт. Но против самого вируса его активные вещества бессильны.

Не переборщить с аскорбинкой

Другой популярный способ профилактики вирусных инфекций – приём витаминов, в особенности аскорбиновой кислоты. Однако витамины следует пить с умом. Например, в случае с аскорбиновой кислотой нужно чётко соблюдать дозировку. Витамин С участвует в синтезе интерферонов. Это защитные белки, которые являются первым барьером на пути инфекции в наш организм. Интерфероны вырабатываются на слизистых носа, ротовой полости и дыхательных путей. Без участия витамина С в организме не вырабатываются гормоны и ферменты, участвующие в иммунных реакциях. Однако большие дозы витамина С, принимаемые с профилактической целью, могут увеличить проницаемость капилляров и усилить любое воспаление. Поэтому витамин С в высоких дозах назначается коротким курсом и только на усмотрение врача. Для профилактики вирусных инфекций используют стандартные дозировки аскорбиновой кислоты – 100 мг в день. Вполне можно получать достаточное количество витамина С и с продуктами питания. Для этого включите в свой рацион зелень, цитрусовые, ягоды тёмного цвета (можно замороженные). Последние содержат также рутозиды и полифенолы, которые будут улучшать усвоение витамина С.

Что касается комплексных витаминов и БАДов, они безусловно могут принести пользу организму, особенно после долгой зимы, однако в качестве противовирусной защиты «препараты от всего» помогут мало. Часто в такие препараты включают компоненты, которые плохо усваиваются друг с другом. Например, витамины группы В: В₁, В₁₂ и В₆ взаимно снижают усвоение друг друга. Их стоит принимать отдельно. Для укрепления противовирусной защиты вместе хорошо употреблять железо, цинк, фолиевую кислоту, витамин С, дегидрокверцетин (вещество, которое «протаскивает» цинк в клетку, где он реализует свою противовирусную функцию). В отдельный приём пищи можно принять добавку Омега‑3, витамины группы В.

Мясо против осложнений

В период эпидемии особенно важно, чтобы в рационе было достаточно белка. Связано это с тем, что белки – основной строительный материал для всех клеток и активных веществ нашего тела. Из него строятся в том числе и клетки иммунной системы, гормоны и ферменты, которые принимают участие в иммунных реакциях и детоксикации. Ещё один важный момент – именно из белка состоит гемо­глобин, который переносит кислород ко всем органам и тканям. А как известно, именно гипоксия становится причиной осложнений после ряда вирусных инфекций, в том числе и после коронавируса.

Кроме белков, во время эпидемии в вашем рационе должны присутствовать полиненасыщенные жирные кислоты Омега‑3 и Омега‑6, которые содержатся как в продуктах растительного, так и животного происхождения. Но, поскольку Омега‑6 есть во многих продуктах, как правило, мы употребляем её с избытком. А когда этой кислоты слишком много, в организме начинаются проблемы – суживаются сосуды, сгущается кровь, снижается иммунитет. Больше всего Омега-6 содержится в подсолнечном масле, его употребляйте не больше 1 ч. л. в день.

Омега‑3 жирные кислоты делятся на три вида: альфа-линоленовая (содержится в семенах льна и льняном масле), эйкозапентаеновая и докозагексаеновая (содержатся в жирной морской рыбе). Именно Омега‑3 жирные кислоты будут снимать воспаление в организме, а также регулировать тяжесть цитокинового шторма – состояние чрезмерной активации иммунитета в ответ на встречу с вирусом. Именно это состояние и является причиной тяжёлого течения многих вирусных инфекций, в том числе и COVID-19.

А вот сладости на время эпидемии лучше полностью исключить. Избыток простых сахаров в рационе способствует развитию инсулинорезистентности. Это состояние практически всегда связано с повышением системного воспаления в организме. Последнее в значительной степени изнашивает иммунную систему. И когда появляется необходимость собрать все ресурсы и направить их на борьбу с вирусной инфекцией, их попросту не хватает. Кроме того, избыток глюкозы в крови вступает в реакцию с белками, окисляя их. Этот процесс называется гликированием. Гликированные белки не могут в полной мере выполнять свои функции. Это касается и гемоглобина, который переносит кислород, а также гормонов и ферментов, которые участвуют в иммунных реакциях.

Александра Чижова

Кстати

Топ‑5 продуктов для иммунитета

Во время пандемии на вашем столе обязательно должны быть:

Печень. Рекордсмен по содержанию гемового железа, которое участвует в синтезе гемоглобина. Важно для профилактики клеточной гипоксии, являющейся основной причиной развития осложнения после вирусных инфекций.

Рекордсмен по содержанию гемового железа, которое участвует в синтезе гемоглобина. Важно для профилактики клеточной гипоксии, являющейся основной причиной развития осложнения после вирусных инфекций. Рыба. Содержит фосфолипиды. Они входят в сурфактант, выстилающий альвеолы лёгких. Его состав важен для поддержания их здоровья и нормальной функции. Плюс фосфолипиды снижают воспаление в организме. А ещё это отличный источник легкоусвояемого белка.

Содержит фосфолипиды. Они входят в сурфактант, выстилающий альвеолы лёгких. Его состав важен для поддержания их здоровья и нормальной функции. Плюс фосфолипиды снижают воспаление в организме. А ещё это отличный источник легкоусвояемого белка. Зелень. Отличный источник антиоксидантов и клетчатки. Первые важны для защиты клеток иммунной системы от свободных радикалов, вторая является основным питанием для микро­флоры кишечника, которая обеспечивает до 60% иммунной защиты в нашем организме.

Отличный источник антиоксидантов и клетчатки. Первые важны для защиты клеток иммунной системы от свободных радикалов, вторая является основным питанием для микро­флоры кишечника, которая обеспечивает до 60% иммунной защиты в нашем организме. Ягоды. Особенно тёмных оттенков. Отличный источник антиоксидантов, которые в сочетании с полифенолами усваиваются гораздо лучше.

Особенно тёмных оттенков. Отличный источник антиоксидантов, которые в сочетании с полифенолами усваиваются гораздо лучше. Специи, такие как чеснок, тимьян, карри, куркума, красный лук. В них содержатся различные вещества, которые стимулируют образование иммунных клеток.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Целебные свойства чеснока известны людям уже не одну тысячу лет. Например, в Китае иероглиф, обозначающий чеснок, считается одним из самых древних. А во время строительства знаменитых египетских пирамид именно чеснок использовался для предотвращения эпидемий среди многочисленной армии строителей. Этим овощем не брезговали даже герои Гомера: и неуязвимый Ахилл, и хитроумный Одиссей распространяли вокруг себя аромат чеснока.