ЕБРР прогнозирует для Молдовы серьёзный экономический спад

Молдова зарегистрирует в этом году один из крупнейших экономических спадов в регионе. Об этом говорится в последнем прогнозе Европейского банка реконструкции и развития.

– Последствия войны в Украине и потрясения в сфере энергоснабжения привели к сокращению экономики на 5,9% в 2022 году. Те же факторы продолжают оказывать давление на экономику в 2023 году, хотя во второй половине года вероятно некоторое улучшение, — говорится в отчете ЕБРР.

По данным банка, риски, связанные с близостью зоны боевых действий, продолжают влиять на инвестиционную активность, усугубляя последствия резкого снижения реальных доходов населения, передает mybusiness.md.

Также ЕБРР отмечает, что “вероятно” падение ВВП еще на 1,3% в 2023 году, прежде чем в 2024 году возобновится рост (по оценкам, 3,5%).

Прогноз ЕБРР для экономики Республики Молдова является самым пессимистичным из прогнозов, опубликованных различными международными институтами и экспертами.

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