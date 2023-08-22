Дым из-под капота: посреди трассы сгорел автомобиль

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Инцидент произошёл ночью на участке трассы Тирасполь-Малаешты. Мужчина ехал из Григориополя в Тирасполь в автомобиле “Рено”. Во время движения из-под капота повалил густой дым и показалось пламя.

Автовладелец съехал с проезжей части на обочину и попытался потушить машину. Очевидцы также помогали ему и вызвали пожарных.

Автомобиль сгорел полностью, пишет mvdpmr.org. Инспекторы установили: причина возгорания – недостаток конструкции электрооборудования.

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