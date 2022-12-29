Двум врачам грозит тюремный срок за неправильно поставленный пациенту диагноз

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Прокуратура Унгенского района завершила расследование и направила в суд дело в отношении двух врачей, которые обвиняются в нарушении правил оказания медицинской помощи, повлёкшем тяжкий вред здоровью.

Первый обвиняемый, работавший дежурным врачом в унгенской больнице, принял несовершеннолетнего пациента, которого привезла “скорая” с подозрением на острый аппендицит. Врач лишь осмотрел больного, не проведя инструментальное и лабораторное обследование, а также не показал ребёнка хирургу, установив ошибочный диагноз “острый гастрит”.

Через несколько дней пациент повторно обратился к врачу с острой болью в животе. Тот же врач вынес диагноз “кишечные колики” и отказал в госпитализации. Затем пациента показали другому врачу, который также поставил ошибочный диагноз.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нарушение методов оказания медицинской помощи привело к прогрессированию патологического процесса с ухудшением состояния пациента и развитием тяжёлых осложнений (прободение, перитонит, сепсис, эндотоксический шок). Несовершеннолетнего доставили в Институт матери и ребёнка в Кишинёве, где провели два сложнейших хирургических вмешательства.

Проходящим по делу врачам грозит до 3 лет лишения свободы.

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