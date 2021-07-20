Двум подельникам грозит тюрьма за кражу мотоцикла (ВИДЕО)

0

Двое жителей столицы были задержаны полицией по подозрению в краже мотоцикла.

В конце июня в инспекторат полиции Буюкан обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что припарковал транспортное средство во дворе, а утром не нашёл его на месте. Ущерб был оценён в 8 000 леев.

Личности подозреваемых вскоре были установлены. Нарушители закона рассказали, что проходили мимо и угнали мотоцикл, после чего продали.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит крупный штраф, общественные работы или до 4 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.