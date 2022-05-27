Двум наркокурьерам грозит 20 лет лишения свободы

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В Тирасполе перекрыли несколько каналов поставки наркотиков через интернет-магазины.

Одного из курьеров, который расставлял закладки, задержали с поличным. При 25-летнем мужчине было обнаружено семь свёртков с кристаллическим веществом (синтетический наркотик «соль»).

Вскоре был задержан и его 19-летний подельник. Юноша подрабатывал наркокурьером.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы, пишет novostipmr.com.

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