Двум любителям пьяной езды без прав грозит наказание

Двум любителям пьяной езды без прав грозит наказание

Автоинспекторы в Рыбнице остановили Audi. От водителя исходил запах спиртного. Документов на право вождения у 33-летнего рыбничанина не было.

Как выяснилось, водительского удостоверения он никогда и не получал. А вот пьяным за рулём попадается уже не первый раз. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность, пишет mvdpmr.org.

Вопрос о возбуждении уголовного дела также рассматривается в отношении 27-летнего жителя Днестровска. Mersedes под его управлением остановили в селе Незавертайловка. У мужчины отсутствовало водительское удостоверение и были явные признаки опьянения. Его отстранили от управления транспортным средством и доставили в больницу. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян.

Обстоятельства обоих инцидентов выясняются.

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