Двукратное увеличение зарплат и многое другое: президент подписал План мероприятий в рамках Года медработника

0

Игорь Додон подписал сегодня План мероприятий, посвященных Году медицинского работника и подготовленных специальной национальной комиссией, в состав которой входят специалисты в области здравоохранения, ученые, руководители медицинских учреждений, представители центральных и местных властей. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

План, отметил глава государства, предусматривает:

разработку и утверждение Национальной стратегии здравоохранения на 2020-2030 годы;

укрепление материально-технической базы государственных медико-санитарных учреждений страны путем их оснащения техникой, современными медицинскими аппаратами и машинами скорой помощи;

пересмотр ассигнований из государственного бюджета для финансового покрытия реальных потребностей системы здравоохранения;

двукратное повышение оплаты труда работников системы здравоохранения, в том числе включенных в систему обязательного медицинского страхования;

пересмотр существующей нормативной базы о мерах социальной защиты медицинских работников с целью создания адекватных социально-экономических условий для выполнения ими своих обязанностей;

корректировку нормативной базы в отношении трудоустройства молодых специалистов в сфере здравоохранения; организация и развитие национальных тематических конгрессов и конференций с международным участием, посвященных Году медицинского работника; тематические выставки и др.

⁃ Выражаю искреннюю благодарность работникам системы здравоохранения за их самоотверженную работу и альтруизм. В то же время отмечу, что государство будет поддерживать медицинские кадры и вкладывать значительные средства в систему здравоохранения, чтобы повысить безопасность пациентов и создать здоровое и процветающее общество, – подчеркнул Игорь Додон.

Напомним, ранее президент подписал указ об объявлении 2020-го Годом медицинского работника.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.