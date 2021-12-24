Двухмесячный ребёнок погиб в результате наезда автомобиля. Виновник аварии получил 6,5 лет тюрьмы

Двухмесячный ребёнок погиб в результате наезда автомобиля. Виновник аварии получил 6,5 лет тюрьмы

К шести с половиной годам лишения свободы приговорён 30-летний мужчина, признанный судом виновным в аварии в селе Карагаш.

Обвиняемый употреблял наркотики, был неоднократно судим, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, пишет novostipmr.com. 30 мая он нетрезвым сел за руль, проигнорировал требование дорожного знака, врезался в другую машину. От удара её отбросило на тротуар, по которому гуляли мамы с колясками. В одной из них находился двухмесячный ребёнок: спасти его не смогли.

Помимо лишения свободы, суд назначил мужчине дополнительное наказание, пожизненно лишив его прав на управление транспортными средствами.

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