Двухлетний ребёнок попал под колёса микроавтобуса в Григориополе

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду в селе Тея.

Водитель за рулем микроавтобуса Mercedes двигался по улице Ленина. Неожиданно на дорогу выбежал двухлетний ребёнок. Наезда избежать не удалось, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Мальчика на “скорой” доставили в реанимационное отделение Центра матери и ребёнка в Тирасполе. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб головного мозга.

По факту ДТП ведется разбирательство. У 65-летнего водителя маршрутки были взяты биопробы, которые показали, что за рулём он был в трезвом состоянии.

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