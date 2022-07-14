Двухлетний малыш обварился кипятком

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Инцидент произошёл в селе Новокомиссаровка в многодетной семье.

В Республиканский центр матери и ребёнка был доставлен двухлетний малыш с термическим ожогом. Об этом сообщили в Дубоссарский РОВД.

Милиционеры выяснили: пока мать с восьмимесячной дочерью находилась в одной из комнат, в соседней трое детей смотрели телевизор. Отец подготавливал всё для купания малышей: десятилитровое ведро с кипятком оставил на полу у ванночки и отошёл за холодной водой.

В какой-то момент женщина услышала крик двухгодовалого сына. Подбежав к нему, увидела, что тело малыша красное. Она облила его холодной водой, супруг вызвал скорую.

У малыша термический ожог 40% тела, пострадали грудная клетка, живот и ноги. Сейчас он находится в реанимационном отделении РЦМиР. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Каким образом малыш получил такие серьёзные травмы, ещё предстоит выяснить инспекторам, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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