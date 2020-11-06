Прыснул в лицо чистящим средством: двухлетний мальчик получил ожоги

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Инцидент произошел в Слободзее. У малыша ожог ротовой полости.

Как сообщает novostipmr.com, мать мальчика убирала на кухне, когда её сын схватил чистящее средство и распылил его себе в рот. С химическим ожогом ротовой полости, пищевода и желудка II и III степеней ребёнка госпитализировали в реанимационное отделение. На данный момент его состояние стабильное.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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