Двух жителей Паркан разыскивают по подозрению в убийстве

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Поздно вечером 20 декабря в селе Парканы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Убитым оказался ранее судимый 43-летний местный житель.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскиваются два жителя Паркан: Дымов Иван 1986 года рождения и Лысенко Сергей 1987 года рождения. Подозреваемые могут быть вооружены, передаёт novostipmr.com.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить об этом по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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