Двух вусмерть пьяных водителей поймали в Фалештах и Окнице

Двух вусмерть пьяных водителей поймали в Фалештах и Окнице

Патрульные остановили 35-летнего мужчину, который ехал через село Пырлица. Тестирование показало концентрацию алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе в 1,43 мг/л.

Ещё одного мертвецки пьяного водителя поймали в Окницком районе. Тест выявил в выдыхаемом 39-летним мужчиной за рулём мотокультиватора “Драгер” воздухе 1,42 мг/л алкоголя.

Оба нарушителя понесут наказание в соответствии с законодательством.

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