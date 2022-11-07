Двух вусмерть пьяных водителей поймали в Фалештах и Окнице

0

Патрульные остановили 35-летнего мужчину, который ехал через село Пырлица. Тестирование показало концентрацию алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе в 1,43 мг/л.

Ещё одного мертвецки пьяного водителя поймали в Окницком районе. Тест выявил в выдыхаемом 39-летним мужчиной за рулём мотокультиватора “Драгер” воздухе 1,42 мг/л алкоголя.

Оба нарушителя понесут наказание в соответствии с законодательством.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.