Двух сотрудников столичной полиции задержали за взяточничество

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Двое сотрудников инспектората полиции Чекан проходят по делу о пассивной коррупции.

Согласно представленным материалам, правоохранители задержали гражданина, находящегося в розыске, и пообещали отпустить за 600 евро. Часть денег – 400 евро – гражданин передал полицейским на территории столичной автомойки.

Подозреваемые были задержаны. Расследование ведёт Антикоррупционная прокуратура.

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