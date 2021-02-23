Двух наркосбытчиков задержали на севере страны (ВИДЕО)

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Правоохранители раскрыли деятельность преступной группы, члены которой занимались изготовлением и сбытом наркотических средств. В настоящее время задержаны двое участников.

Так, в Единцах был задержан мужчина, у которого нашли 3 пакетика с наркотическим веществом синтетического происхождения. Вскоре был задержан и его сообщник. В ходе обысков в их домах и автомобилях обнаружили более 200 г наркотических средств и приспособления для их употребления.

Один из задержанных ранее был приговорён к 3 годам лишения свободы условно. Теперь правонарушителям грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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