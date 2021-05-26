Двух подростков-иностранцев обнаружили в грузовике жителя Дрокии

Двух подростков-иностранцев обнаружили в грузовике жителя Дрокии
Инцидент произошёл час назад. Мужчина задержан по подозрению в торговле людьми.  

Как сообщает пресс-служба полиции, 57-летний уроженец Дрокии вёз в грузовике марки “Mercedes Benz” товары быта из Турции. Когда мужчина остановился у одного из магазинов Дрокии, чтобы разгрузиться, среди коробок были обнаружены двое подростков, 14 и 15 лет, без документов.

На месте находятся представители полиции, которые общаются с несовершеннолетними через переводчика. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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