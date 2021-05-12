Двух нетрезвых мотоциклистов остановили в Кагуле

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Более того, и водители, и их пассажиры были без шлемов.

Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе у одного мотоциклиста составляла 1,35 мг/л, а у второго – 0,31 мг/л. Нарушителей отстранили от управления, на их имена составлены протоколы. Транспортные средства доставили на спецстоянку.

По данным НИОБ, с апреля этого года по вине нетрезвых мотоциклистов в Молдове произошло 3 ДТП, в результате которых один человек погиб, а 4 получили травмы.

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