Двух нарушивших закон молдаван экстрадировали из России (ВИДЕО)

Двух нарушивших закон молдаван экстрадировали из России (ВИДЕО)

33-летний гражданин Молдовы, находившийся в розыске с 2013 года, был экстрадирован из России. Его приговорили к 4 годам лишения свободы за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Ещё один мужчина, 35 лет, был объявлен в розыск в прошлом году за мошенничество. Злоупотребив доверием двух жителей столицы, обвиняемый завладел 30 тысячами евро, после чего скрывался от правосудия.

Оба мужчины были переданы правоохранительным органам РМ. В настоящее время они находятся в столичной тюрьме №13.

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