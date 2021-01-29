Двух находящихся в розыске правонарушителей задержали на улицах столицы

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На Ботанике карабинеры задержали 26-летнего уроженца Леова. Заметив патруль, мужчина попытался свернуть с пути.

Подобное поведение вызвало подозрение у правоохранителей. В ходе проверок выяснилось, что мужчина разыскивался за уклонение от отбывания наказания, пишет echipa.md.

Аналогичный случай произошёл в центре столицы. Карабинеры заметили подозрительного человека. Как оказалось, 42-летний гражданин разыскивался полицией Кагула за уклонение от выплаты материального ущерба.

Обоих задержанных доставили в полицию для установления подробных обстоятельств.

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