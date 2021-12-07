Двух мужчин задержали за организацию незаконного пересечения госграницы

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Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в организации незаконного пересечения государственной границы через КПП Леушень. За свои “услуги” они получили 4000 евро.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, подозреваемые убедили “клиента”, что смогут повлиять на некоторых сотрудников Пограничной полиции и договориться о въезде в страну без регистрации в базу данных. Причиной этому стал тот факт, что “заказчик” находился в уголовном розыске по подозрению в мошенничестве.

Мужчины получили денежные средства в двух траншах, а накануне они были задержаны правоохранительными органами. В ходе допроса они признали свою вину. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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