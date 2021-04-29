Двух молдаван поймали на соседней границе с контрабандой спиртного (ФОТО)

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Румынские пограничники обнаружили в автомобиле граждан 30 литров спиртных напитков без документов.

Сотрудники пограничной полиции на участке “Цуцора-Яссы” остановили автомобиль, в котором находились мужчины с двойным гражданством: Молдовы и Румынии. В их машине обнаружили 20,5 л коньяка, 5 л вина и 4,5 л игристого вина, пишет unimedia.info.

Вся обнаруженная партия была изъята, ведётся разбирательство.

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