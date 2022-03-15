Двух молдаван поймали на границе с поддельными документами

Двух молдаван поймали на границе с поддельными документами

Инциденты зарегистрировали в пункте пропуска “Кагул”.

Пограничники остановили для контроля два микроавтобуса, принадлежащих компаниям по перевозке пассажиров и доставке посылок в страны Европы и следовавших в Ирландию.

При проверке был найден конверт, в котором находились водительские права и удостоверение личности, выданные компетентными органами Румынии. Оказалось, что документы поддельные.

Их изъяли и отправили на экспертизу. Расследование продолжается.

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