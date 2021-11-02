Двух молдаван, объявленных в международный розыск, задержали в Италии

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Мужчин экстрадировали в Молдову. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции.

По данным ведомства, один из задержанных – 27-летний житель Хынчештского района. В мае текущего года он был объявлен в розыск правоохранительными органами РМ по подозрению в контрабанде. Его задержали в Италии, после чего экстрадировали.

Второй подозреваемый, 35-летний мужчина, был задержан в Риме. Он был объявлен в международный розыск инспекторатом полиции Шолданешт 8 месяцев назад по подозрению в совершении грабежа и самовольном присвоении звания должностного лица.

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