Двух кишинёвцев поймали на границе с фальшивыми документами

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Пограничники обнаружили у двух жителей Кишинёва фальшивые документы. Один из нарушителей остался без машины – ему разрешили въезд в страну в качестве пассажира.

По данным Пограничной полиции, к КПП “Леушень” в сторону въезда в Молдову на зарегистрированном в Нидерландах автомобиле подъехал 43-летний мужчина с двойным гражданством (Молдовы и Румынии). Он предъявил удостоверение личности и документы на машину. Пограничники выяснили, что сертификат о регистрации транспортного средства был сфальсифицирован. Мужчина заявил, что пакет документов на автомобиль он получил от коллеги. Нарушителю разрешили въезд в Молдову, но без машины.

А на КПП “Скулень” был задокументирован 51-летний мужчина. У него обнаружили фальшивое удостоверение личности, якобы выданное румынскими властями. Гражданин пояснил, что хотел трудоустроиться в Германии, для этого ему понадобился румынский паспорт, который он приобрёл за 200 евро.

Оба документа были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства выясняются.

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