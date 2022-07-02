Двух иностранцев с поддельными документами “выловили” в столичном аэропорту

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В Международном аэропорту Кишинёва обнаружили четыре документа с признаками подделки. Их владельцы — 32-летний гражданин Камеруна и 25-летний гражданин Украины.

Среди пассажиров рейса Стамбул-Кишинёв проверки прошёл гражданин Камеруна. Мужчина предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные властями Великобритании. Документы содержали явные признаки подделки. Пассажир признался, что документы получил незаконным путём, заплатив 1500 евро.

Тем же вечером гражданин Украины, пассажир рейса Кишинёв-Стамбул, предъявил поддельный украинский паспорт и удостоверение личности. Мужчина сознался, что оформил документы незаконно.

Поддельные документы изъяли и отправили на экспертизу.

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