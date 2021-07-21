Двух хулиганов задержали за пьяную стрельбу на улице

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В инспекторат полиции сектора Чеканы поступило сообщение об уличных выстрелах.

На указанном месте правоохранители застали 25-летнего мужчину. Он рассказал, что двое нетрезвых граждан начали его оскорблять, а затем один из них вытащил пистолет и произвёл несколько выстрелов. Затем агрессоры скрылись с места происшествия.

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось задержать двух ранее судимых жителей столицы. Они признали свою вину и сдали незаконно хранимое оружие.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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