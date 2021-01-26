Двух граждан поймали с поддельными правами на границе

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На КПП “Джурджулешты-Галац” для проверки остановили автомобиль Opel Zafira. За рулём находился 40-летний житель Штефан-Водского района.

Пограничники установили, что права, выданные на имя водителя, являются поддельными. Мужчина признался, что пять лет назад купил документ за 2 500 евро.

Ещё одно сомнительное водительское удостоверение нашли в портмоне пассажира автобуса “Кишинёв-Париж”. 38-летний мужчина признался, что права ему помогли получить за 100 евро.

Оба документа были отправлены на экспертизу.

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