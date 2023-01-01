Двух человек спасли от утопления в последний день 2022 года

Двух человек спасли от утопления в последний день 2022 года

Инциденты произошли в Рышканах и Кишинёве. 

Так, в первом случае 43-летний мужчина решил порыбачить, но провалился под лёд в 40 метрах от берега. Спасатели вызволили его. Госпитализация не понадобилась, жизнь сельчанина вне опасности.

Во втором случае 12-летний мальчик оступился и упал в озеро Валя Морилор. Его жизнь также вне опасности.

Всего за последние 24 часа спасатели пришли на помощь в 43 чрезвычайных ситуациях. Граждан настоятельно призывают быть бдительными.

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