Двух человек спасли от утопления на Днестре

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55-летний рыбничанин отдыхал на берегу Днестра и решил искупаться. Доплыв до буйков, понял, что вернуться обратно не хватает сил.

Мужчина стал звать на помощь спасателей, дежуривших на пляже. Подплыв на лодке к утопающему, спасатели помогли мужчине выбраться, пишет mvdpmr.org. На берегу пострадавшего осмотрели врачи, госпитализация ему не понадобилась.

Во втором случае на городском пляже Рыбницы спасатели заметили плачущую женщину. Расстроенная семейной ссорой горожанка говорила о нежелании жить. Спасатели постарались успокоить её, на всякий случай далеко не отходили.

Внезапно гражданка побежала за границу пляжа, прыгнула в реку и начала захлёбываться. Спасатели бросились вслед за тонущей и подняли её на берег. Женщину осмотрели врачи, медицинская помощь ей не понадобилась.

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