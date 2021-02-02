Двух браконьеров поймали с поличным в приграничной зоне (ВИДЕО)

Двух браконьеров поймали с поличным в приграничной зоне (ВИДЕО)

Патруль Пограничной полиции задержал двух мужчин, охотившихся в запрещённой зоне. Инцидент зарегистрировали накануне днём.

Пограничники услышали выстрелы и задержали двоих мужчин, которым удалось подстрелить фазана. Уроженцы Сорокского района не смогли предъявить документы, позволяющие им находиться в приграничной зоне. На оружие у мужчин также не было разрешения.

В отношении нарушителей были составлены протоколы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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