Двух браконьеров поймали с поличным в приграничной зоне (ВИДЕО)

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Патруль Пограничной полиции задержал двух мужчин, охотившихся в запрещённой зоне. Инцидент зарегистрировали накануне днём.

Пограничники услышали выстрелы и задержали двоих мужчин, которым удалось подстрелить фазана. Уроженцы Сорокского района не смогли предъявить документы, позволяющие им находиться в приграничной зоне. На оружие у мужчин также не было разрешения.

В отношении нарушителей были составлены протоколы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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