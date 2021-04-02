Двух браконьеров поймали с поличным на Днестре

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Сельчане спустили на Днестр надувную лодку и отправились за уловом. Прибывшие стражи порядка задержали подозреваемых.

Рыбу правонарушители ловили запрещённым способом. Лодка, орудие преступления и сам незаконный улов были изъяты, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, подозреваемые ранее неоднократно судимы, в том числе и за аналогичное преступление. Устанавливается сумма ущерба, нарушители привлечены к административной ответственности.

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