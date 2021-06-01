Двух “бензоворов”, сливавших топливо по ночам, поймали в столице (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората сектора Чеканы задержали двух жителей столицы 29 и 32 лет, подозреваемых в краже около 600 литров топлива.

По данным пресс-службы столичной полиции, в период с марта по май злоумышленники совершили по меньшей мере 4 кражи. Они в ночное время суток находили грузовики, припаркованные вдоль дороги, и сливали из их баков топливо. Общая сумма ущерба составляет около 10 000 леев.

Во время допроса мужчины признали свою вину и рассказали следователям, что продавали топливо таксистам по 10 леев за литр. По фактам кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит штраф в размере до 67 500 леев или до 4 лет лишения свободы.

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